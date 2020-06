Palamara fa marcia indietro: "Non volevo offendere Salvini"

"Non c'era nessuna volontà di offendere Salvini" e comunque quella frase "va circostanziata" mentre "si vuole sintetizzare in maniera frettolosa un ragionamento. Quella è una frase decontestualizzata" mentre da altre chat ne emergono di segno opposto. Lo ha detto Luca Palamara, ospite di Non è l'arena su La7, aggiungendo che "nella magistratura associata" il tema dell'immigrazione è sensibile". Nelle famose chat svelate dal quotidiano La Verità Salvini veniva definito "una merda" e si diceva anche che aveva ragione sul tema dell'immigrazione, ma che andava fermato.