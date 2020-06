Omicidio Floyd, il capo della polizia: "Violazione dell'umanità"

"Per me, questa è stata una violazione dell'umanità. E' stata la violazione di un giuramento che ha fatto la maggioranza degli uomini e delle donne che hanno deciso di indossare questa divisa. Questo è il contrario di ciò in cui crediamo, ed è stato assolutamente sbagliato. Punto". Lo ha dichiarato il capo della polizia di Minneapolis, Medaria Arradondo, commentando la morte avvenuta una settimana fa di George Floyd, afroamericano di 46 anni, tenuto immobilizzato da un poliziotto, che per nove minuti con il ginocchio sul suo collo.



E il coprifuoco non ferma le proteste. Ancora manifestazioni, disordini e arresti negli Stati Uniti: è una domenica notte di coprifuoco in decine di città, Washington compresa, dopo che decine di migliaia di persone sono ancora una volta scese in piazza per dire no all'America razzista. In 15 stati e nel distretto di Columbia sono state attivate oltre 5.000 unità della Guardia nazionale. A Los Angeles e nelle città limitrofe ci sono stati saccheggi. Incendi a Washington dove proseguono le proteste davanti alla Casa Bianca.