Emergenza droga a Milano, protesta la Lega

"A Milano purtroppo è allarme droga, come confermano gli arresti di oggi. Grazie all’amministrazione di centrosinistra, grazie ai pessimi messaggi inviati in questi anni sul fronte sicurezza e immigrazione, penso al no alla sperimentazione dei taser per la polizia locale o al sostegno ai vari festival della cannabis, grazie al lassismo sulle occupazioni abusive, grazie a tante mancanze, oggi Milano sta diventando la Cocaine City, la capitale dello spaccio".



"Così stamattina in via Gola viene smantellata una gang di marocchini che teneva la droga in un appartamento di edilizia popolare occupato abusivamente, sempre oggi viene arrestato un pusher maghrebino che si nascondeva nel boschetto della droga di Rogoredo. Povera Milano, per fortuna tra meno di due anni si vota e si cambia musica anche qui". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.