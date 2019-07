"Risorse" con ovuli di droga in pancia. Da quale guerra scappavano?

"Due richiedenti asilo nigeriani di neppure 30 anni, marito e moglie, facevano la spola dal Lazio alla Sardegna in traghetto con 67 ovuli di droga nella pancia. Poveretti accogliamogli, manteniamoli, facciamoli viaggiare in traghetto come turisti, poveretti scappano dalla guerra (l’ultima guerra in Nigeria risale al 1970 e questi due sono nati intorno al 1990...), hanno diritto di venire qui. Ecco, appunto...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Vice presidente della Commissione Esteri della Camera