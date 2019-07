"Milano assassina", il libro di Carcano è già best seller

Sta arrivando in queste ore nelle librerie milanesi la prima ristampa del noir ‘Milano Assassina’, edito da Ugo Mursia Editore.

Il giallo metropolitano di Fabrizio Carcano, pubblicato lo scorso 10 giugno, è già andato in ristampa dopo appena tre settimane per via del grande successo ottenuto (nelle librerie e nei Bookstore online) nei primi giorni di vendita.

La seconda edizione di ‘Milano Assassina’ prevede una modifica cromatica della copertina, con colori più intensi.

In questi giorni Carcano proseguirà nel suo tour promozionale nelle librerie milanesi e sarà ospite mercoledì alle 18,30 alla libreria Covo della Ladra di Libri in via Scutari, giovedì dalle 18 alla libreria Feltrinelli di corso XXII Marzo e venerdì in un doppio appuntamento alle 18 alla Feltrinelli in Galleria Vittorio Emanuele e alle 21 alla rassegna Giallo Barona presso il Villaggio Barona in via Ettore Ponti.



In ‘Milano Assassina’, Carcano - già ribattezzato il Dan Brown milanese per via del successo del suo primo romanzo Gli Angeli di Lucifero (il più scaricato nel 2017 dai lettori milanesi nelle metropolitane nell’ambito dell’iniziativa ‘Milano da leggere’, con 17mila download in 80 giorni) – riporta a Milano due vecchi terroristi 60enni usciti dalla scena dal lontano 1981, ma intenzionati a far ripartire la lotta armata sotto la Madonnana, innestando fatti di cronaca realmente accaduti negli anni ’70 e ’80 con una trama di fantasia che si sviluppa nel dicembre 2018, dove una Milano pronta per il Natale viene sconvolta da una catena di sanguinosi omicidi legati agli ormai lontani anni di Piombo.