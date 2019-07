Baroni oltre il limite della docenza.

Qualcuno si sarà sicuramente accorto di come è facile aggirare la regoletta di non apporre simboli, segni di riconoscimento pieghe sul foglio di prova valido per un concorso universitario... Che il padrino sia un vescovo o un curato di campagna, chi si sottopone a un bando sa che dall'altra parte c'è una commissione; che sia intercettabile dagli amici non è dato di sapere, sappiamo però che se non si può "firmare" la prova scritta e non serve essere degli esperti di crittografia della C.I.A. per inserire nel testo sequenze "chiave" come: "... e per citare il lavoro di Werner Karl Heisenberg Wecklein..." (cognome della madre alla fine) oppure "... da cui: mc²=E" formula inversa, ancora più banalmente trarre una verità oggettiva:"... non esiste a tutt'oggi una definizione di energia che si possa considerare come tale." M.M.