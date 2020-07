Letta: "Con Mes e piano green la svolta per l'Italia"

Mes e un piano green possono rappresentare la svolta per il nostro Paese. Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta in una intervista a Repubblica. "Questo semestre è cruciale perché può mettere in sicurezza la nuova Europa nata con il Recovery plan: l`Europa sociale e della solidarietà. Se non ci riuscisse, il grandissimo rischio è l`effetto frustrazione, un`onda di delusione che farebbe vincere il sentimento di marzo, quando la maggioranza degli italiani aveva voltato le spalle a un`Unione europea che sembrava voltarle a noi. I prossimi mesi porteranno alla scelta definitiva: o vinceranno gli egoismi, o prevarrà la solidarietà. Non c'è una terza via".

Riguardo il ricorso al Mes Letta ha chiarito che "siamo davanti alla crisi più profonda di sempre e l`Italia è il Paese più esposto, con una crescita del debito spaventosa. Non dobbiamo sottovalutare quello che sta per accadere, la più grande crisi sociale che abbiamo mai vissuto. Per affrontarla ci vogliono soldi da mettere nelle parti dell'economia e della società con le ferite maggiori. E siccome i soldi nazionali non bastano e spesso e volentieri sono arrivati in ritardo, e i fondi del Recovery plan non saranno visibili prima dell`anno prossimo, il ponte del Mes è fondamentale. Si tratta di 36 miliardi praticamente a tasso zero".