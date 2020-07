Mafia, 46 indagati tra Italia e Germania

Maxi operazione antimafia dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Enna. Dalle prime ore dell'alba i militari stanno eseguendo sul territorio nazionale e in Germania misure cautelari a carico di 46 indagati. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, estorsioni, corruzione aggravata dall'aver favorito l'associazione mafiosa, detenzioni di armi da fuoco. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale procura distrettuale. Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre un milione di euro.