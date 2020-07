Arabia Saudita: triplica Iva, prosegue l'austerity

L'Arabia Saudita vara un'altra impopolare misura di austerity per contrastare la doppia spinta negativa del coronavirus e del crollo dei prezzi petroliferi, che hanno fatto lievitare l'indebitamento. Riad ha deciso di triplicare l'Iva, portandola al 15%. Proprio in vista di questa misura la settimana scorsa le vendite al dettaglio nel paese sono volate, perche' i consumatori hanno fatto incetta di ogni sorta di beni, dall'oro alle auto, all'elettronica, per aggirare cosi' l'aumento dell'Iva.



Il rialzo delle imposte indirette rischia di suscitare un forte risentimento, in quanto grava sui redditi delle famiglie, aumentando l'inflazione e deprimendo la spesa dei consumatori, mentre il regno emerge da un lockdown di tre mesi. L'Arabia Saudita la introdotto l'Iva solo nel 2018, come parte di una spinta per ridurre la sua dipendenza dai ricavi grezzi del petrolio.