Toti: "OK Mes, ma importante sapere come spendere i soldi"

"Va bene il Mes, ben venga. Così come il Recovery fund, l'emissione ordinaria e straordinaria di buoni del tesoro...Io, però, sono impressionato: mi fa impressione un Paese che discute su come aumentare il debito, cosa che oggi credo sia doverosa, ma non si premura affatto di capire come spendere le possibili risorse". Lo dice Giovanni Toti, presidente della Liguria, in un'intervista al Corriere della Sera.



"Del resto - continua - sta per andare in Consiglio dei ministri un decreto Semplificazioni che sarà un decreto complicazioni, cosa del resto sempre accaduta". Toti rileva che "eravamo il Paese che ha costruito 800 chilometri di Autostrada del Sole in 5 anni e siamo diventati quello in cui per aprire un cantiere pubblico servono dai 6 agli 8 anni. Per questo credo che la discussione più urgente sia quella su come spendere bene le risorse che arriveranno con il Mes e in altri modi".



Il presidente della regione aggiunge: "Io francamente non temo l'arrivo di troike, ho paura della troika che è in noi stessi. Già oggi abbiamo fermi tra ministeri, bollinature ed enti vari qualcosa come 120 miliardi. Io faccio una domanda agli amici che, come me, pro tempore, si occupano di politica: noi eravamo i campioni d'Europa nelle costruzioni, ora abbiamo una sola impresa, peraltro controllata dalla Cdp. O gli imprenditori sono diventati tutti somari, oppure c`è qualcosa che non va nel nostro sistema degli appalti".