Federalberghi: "Senza americani turismo non ha ossigeno"

Il turismo "non va misurato in presenze ma in fatturato e mancheranno visitatori che durante il loro soggiorno spendono tanto". Lo ha sottolineato, in un'intervista a Repubblica, il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, dopo la decisione di escludere americani, russi e brasiliani dall'ingresso in Europa, a causa della pandemia. "Gli statunitensi sarebbero stati una boccata d'ossigeno per le città d'arte - ha spiegato - destinazioni come Capri senza i brasiliani perderanno la maggior parte dei loro clienti e le località balneari non avranno ospiti capaci di spendere tanto quanto i russi".



Gli italiani, ha evidenziato Bocca, "non spendono quanto gli stranieri e anche noi quando andiamo all'estero, ci trattiamo meglio di quanto facciamo di norma. Calcoliamo che se le presenze di italiani saranno il 50%, le entrate ammonteranno però al 40%. E poi non si tratta soltanto di quanto incasseranno gli hotel: le abitudini di spesa degli stranieri incidono di più sull'indotto".