Niente africani alla Maratona di Trieste. Ma è una fake news dei compagni

Niente africani alla Maratona di Trieste. Un ritornello che, in campagna elettorale, è diventato il cavallo di battaglia del Pd. Peccato si trattasse di una bufala, come ha rimarcato ieri il Governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. "Si tratta di una fake news. Nessuno ha mai escluso gli atleti africani. Semplicemente l'organizzazione - che ha cambiato posizione - ha detto di non volere ingaggiare e non di non far partecipare gli atleti africani".



Massimiliano Fedriga, commentando l'evento che si terrà il 5 maggio prossimo, ha aggiunto: "Aver tacciato la città di Trieste e la Regione di razzismo, come ha fatto il Partito democratico, che ha parlato di 'apartheid', di 'Ku Klux Klan' e di 'corsa per soli atleti bianchi', è una falsificazione della realtà".



"A causa del Pd e dei giornali che gli sono andati dietro si è danneggiata l'immagine del Fvg e di Trieste. Reputo inaccettabile tutto ciò. Il Pd ha giocato sulla pelle dei cittadini, delle imprese del Fvg, giocando semplicemente per un opportunismo elettorale".