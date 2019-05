Venezuela, si sgonfia la protesta. E Maduro resta

E' finita con un centinaio di feriti la giornata di protesta di ieri, in Venezuela, contro Maduro. Che ha subito accusato l'opposizione di voler tentare un golpe, e per certi versi la definizione è giusta, anche se il vero golpe è stato il dittatore Maduro a farlo. E non se ne vuole andare. Il leader dell'opposizione autoproclamatosi capo dello Stato ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, aveva esortato ieri in video la popolazione alla mobilitazione generale per cacciare il presidente. Ma a quanto pare i militari sono rimasti fedeli al dittatore comunista.



Parlando in tv alle 21 locali, Maduro ha definito "sconfitto" il tentato golpe "delle forze imperialiste", ha accusato i manifestanti di voler provocare disordini per giustificare l'intervento estero degli "yankee" e ha negato di aver pianificato di fuggire a Cuba. Era stato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in un'intervista alla Cnn, a sostenere che Maduro era pronto a partire per L'Avana ma che è stato dissuaso dai russi. 7



Guaidò, nel suo appello pubblicato su YouTube poco prima che Maduro prendesse la parola, ha negato che si sia trattato di un colpo di Stato parlando piuttosto di "una pacifica ribellione". Maduro ha invece accusato lo storico leader dell'opposizione Leopoldo Lopez, tornato in pubblico per la prima volta dopo due anni di arresti domiciliari, di aver istigato la manifestazione e ha assicurato che nessuno resterà impunito. In nottata nelle strade della capitale venezuelana è inaspettatamente tornata la calma.