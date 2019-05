Spari in un campus del North Carolina: a sparare è un 22enne

Un altro pazzoide colpisce in una scuola degli Stati Uniti, all'Università del North Carolina. La polizia lo ha identificato, si tratta di un ventiduenne di nome Trystan Andrew Terrell, ora in manette.



Le autorità hanno spiegato che il giovane ha fatto fuoco con una pistola sugli studenti in un edificio scolastico della Unc Charlotte, uccidendone due e ferendone quattro. Ancora non è chiaro il movente.