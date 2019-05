Maduro ce l'ha duro, Guaidò invece no...

Sembrava che ieri la campana fosse suonata, per il dittatore comunista venezuelano Maduro. Nel video il leader dell'opposizione Guaidò si era fatto riprendere in un aeroporto militare, a sottintendere di avere l'appoggio dei soldati. Così non è stato. Le Forze Armare sono rimaste fedeli a kompagno Maduro. E l'endorsement, sinora apparentemente solo esterno, degli Stati Uniti ai rivoltosi è servito a poco.



Oggi il leader dell'opposizione e autoproclamato presidente ad interim del Venezuela ha invitato i venezuelani a scendere nuovamente in piazza nell'ambito della "fase definitiva della Operazione libertà". Che ieri però è costata un centinaio di feriti ed anche un morto (le proteste anti-Maduro si sono diffuse in 28 stati e le vittime sono 271 da quando il presidente è salito al potere, nel 2013). E Maduro adesso gongola e promette ritorsioni.



E in un video con ministri, leader del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) e vertici militari diffuso attraverso il suo account Twitter, il dittatore, poeta mancato, ha parlato di "un giorno intenso di eventi, emozioni, riflessioni e di sguardi sul futuro del Venezuela". Forse avrebbe dovuto parlare di pestaggi, idranti, scontri con la polizia. Con la faccia di bronzo, ha parlato anche di "un giorno di contrasto in cui si sono contrapposte due Venezuela: una di pace e dialogo ed un'altra portatrice di violenza e venduta alle ambizioni straniere".