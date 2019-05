Italia fuori dalla recessione. Ma certa stampa non se ne accorge

"Vorrei capire una cosa, secondo gli indicatori economici l’Italia è uscita dalla recessione e secondo la stima preliminare dell’Istat il Pil è aumentato dello 0,2%, più di quanto stimato da Bankitalia che prevedeva un +0,1%. Non solo, la disoccupazione da febbraio e marzo è scesa dello 0,4% passando dal 10,6 al 10,2 e i posti di lavoro sono aumentati di 60.000 unità rispetto a febbraio (+0,3%) mentre sono cresciuti di 114.000 unità su marzo 2018 (+0,5%). Intanto 1,3 milioni di cittadini ha inoltrato la domanda per la 'pace fiscale', per la 'rottamazione-ter' o saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti più in difficoltà".



"Insomma tutti i dati economici e occupazionale sono positivi, stiamo veramente uscendo dal tunnel eppure per trovare queste notizie sui media occorre usare un radar di quelli potenti. Non voglio scomodare i ‘gufi’ come ha fatto qualcuno in passato.

Ma è evidente che prima, quando le previsioni erano pessimistiche, lo leggevamo in prima pagina, adesso che i numeri smentiscono le ‘cassandre’ bisogna utilizzare il lanternino per trovare le buone notizie... Comunque noi andiamo avanti!". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.