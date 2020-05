Miliardi di qua, miliardi di là...ma in cassa un euro non ci sta

Miliardi, miliardi, miliardi. Giuseppi Conte continua a promettere soldi a pioggia, e la notizia ti arriva martellante persino nelle notifiche del computer. 25 miliardi per i lavoratori, ed altri 15 miliardi per gli altri e via dicendo. Solo che non si capisce dove li prendano, tutti quei soldi, dopo che hanno sciupato e sperperato con l'inutile reddito di cittadinanza. Che in origine doveva essere un incentivo a chi cercava lavoro (s'era detto che al terzo tentativo rifiutato, alla terza offerta di lavoro non accettata, il sussidio cessasse) e invece è diventato un assegno di mantenimento per tanti scrocconi.



Certo, in tanti casi ha aiutato famiglie in difficoltà ma, in assenza di controlli, è andato anche a mafiosi, spacciatori, lavoratori in nero, insomma ai "furbetti" della società. Soldi nostri con cui manteniamo gli scrocconi. E ora che i lavoratori, quelli veri, hanno bisogno dello Stato, dopo averlo mantenuto "aggratis" per decine e decine di anni, ecco che rischiamo che di soldi in cassa non ce ne siano più. Perché troppo s'è sperperato prima. E allora ecco che lo Stato si inventa quell'interminabile Iban per la Protezione Civile, affinché ancora una volta siano i cittadini a metterci di tasca propria. E Giuseppi quasi scoppia a piangere chiedendo pateticamente alle banche "un atto d'amore", di concedere cioè credito alle aziende (soldi che ovviamente andranno comunque restituiti con gli interessi). E come se non bastasse già c'è aria di patrimoniale.



Patrimoniale che si potrebbe accettare anche di buon grado, se fosse nell'interesse esclusivo del Paese, per aiutare cioè, veramente, le fasce più deboli della popolazione messe in ginocchio dalla pandemia. Ma quello che fa veramente girare le balle è che con uno Stato che da decenni ormai, sin dai tempi della Prima Repubblica, ha un debito pubblico che ogni anno aumenta vertiginosamente e che è praticamente impossibile saldare, si siano sprecati quei miliardi che servirebbero adesso con un reddito di cittadinanza che è stato solo un modo furbetto per acchiapparsi i voti del Sud. Vale a dire di quella parte del Paese ove il lavoro non c'è e dove, sin dai tempi dei Borboni, il consenso si acquista con le regalie.



Un vero e proprio oltraggio verso i milioni di meridionali onesti che non meritano l'elemosina dello Stato, ma verso i quali giusto sarebbe far decollare il lavoro, portando aziende e non chiudendole (pensiamo alle vane promesse pentastellate sulla salvezza dell'Ilva). Il lavoro al Sud va creato, perché ci sono le risorse e la voglia e la grande capacità della gente. Peccato che la voglia e la capacità manchino invece a certa classe politica...