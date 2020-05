Mattarella: "Le Istituzioni collaborino, non vanificare i sacrifici"

"Serve una leale collaborazione tra le istituzioni per superare l'epidemia di coronavirus e guardare con speranza alla Fase 2 e al ritorno alla normalità". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra una festa del Lavoro d'eccezione, come già successo per il 25 aprile, con tutte le tradizionali manifestazioni bloccate dal lockdown. Ma invita a guardare avanti, mentre le fabbriche e le attività economiche cominciano a riaprire, convinto che "riusciremo a superare le difficoltà" di questi mesi. Sarà sicuramente centrale il lavoro, ma la premessa è non vanificare i sacrifici fatti: certo il governo deve dare indicazioni che devono essere "ragionevoli e chiare" sollecita il Presidente, e i cittadini le devono seguire senza negligenze. Ma soprattutto serve una leale collaborazione tra i corpi dello Stato.



Proprio mentre il clangore dello scontro tra l'esecutivo e le Regioni guidate dal centrodestra è più forte, tanto da provocare una presa di distanza dei comuni dai governatori, il presidente Mattarella ammonisce nuovamente: serve "un responsabile clima di leale collaborazione tra le istituzioni e nelle istituzioni" per non vanificare "i sacrifici fatti sin qui se vogliamo riconquistare, senza essere costretti a passi indietro, condizioni di crescente serenità".



Il Capo dello Stato lancia un accorato appello: "Non va dimenticata l'angoscia delle settimane precedenti, sotto la violenta e veloce aggressione del virus, né che abbiamo superato i duecentomila contagi e che ogni giorno dobbiamo piangere alcune centinaia di vittime". Dunque il Governo dia certezze senza tentennamenti e confusione, le istituzioni collaborino e anche i cittadini proseguano a mostrare lo stesso "senso di responsabilità" di queste settimane comportandosi con la necessaria prudenza".