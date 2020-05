Cina: "Diffamò il Partito", giornalista condannato a 15 anni

Un giornalista cinese, che secondo la giustizia ha "diffamato" il Partito comunista e il governo, è stato condannato a 15 anni di carcere. Il blogger Chen Jieren, ex dipendente dell'ufficialissimo Quotidiano del Popolo, è stato condannato dal tribunale del popolo della contea di Guiyang nella provincia centrale di Hunan.



La pesante sentenza arriva "per il crimine di provocazione, estorsione, commercio illegale e corruzione", secondo la corte, che gli ha comminato anche una sanzione di 7 milioni di yuan (quasi 1 milione di euro). Son tutte balle, il blogger è un attivista dei diritti umani e da tempo denuncia la corruzione dei politici cinesi. Durante il processo farsa, il tribunale ha dichiarato che dal 2015 il condannato avrebbe diffuso sui social network "informazioni false" allo scopo di estorcere mediante ricatto soldi alle persone implicate nei suoi articoli. Ha anche "attaccato e denigrato il Partito e il Governo, la magistratura e il loro personale", afferma la corte. In una dichiarazione, l'associazione Chinese Human Rights Defenders (Chrd) ha invitato Pechino a rilasciare immediatamente il giornalista.