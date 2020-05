Lombardia, è bagarre sui test sierologici

"No al far west dei test sierologici, no al ‘fai da te’ dei Comuni bypassando le Regioni. Per questo come Lega Lombarda Salvini Premier abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute. Partendo dalla premessa che in alcuni comuni delle provincie di Pavia, Varese, Brescia e Milano sono state promosse dalle amministrazioni locali, in collaborazione con laboratori privati di analisi siti fuori dalla Regione, sedicenti «indagini epidemiologiche» volte a ricercare le tracce del virus Covid-19 nella popolazione, mediante l’impiego di test sierologici effettuati in spazi pubblici di grandi dimensioni (come i palasport o le palestre delle scuole)".



"Tutto questo è avvenuto senza seguire le indicazioni della Regione Lombardia, in assenza della necessaria intesa con le competenti autorità sanitarie regionali e senza un’adeguata procedura di valutazione pubblica in merito all’affidabilità dei laboratori responsabili degli esami, alla selezione competitiva degli stessi e all’attendibilità dei test sierologici da questi eseguiti sulla popolazione. Non solo, da quanto si apprende dalla stampa alcune campagne di screening risulterebbero affidate a società esterne alla regione di riferimento, e pertanto non sottoposte alla sanità regionale, e presumibilmente non riconosciute dall’Istituto Superiore della Sanità".



"Per cui al ministro Speranza chiediamo di valutare eventuali speculazioni in danno dei cittadini e chiediamo se non ritenga di verificare, per quanto di competenza, che questi laboratori di analisi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, che abbiano utilizzato test validati sul piano tecnico scientifico e, nei casi in cui abbiano richiesto somme per l’esecuzione degli esami medesimi, se abbiano praticato condizioni coerenti a quelle di mercato, se i laboratori abbiano impiegato personale medico in possesso dei necessari requisiti sul piano professionale e deontologico e quale sia l’albo di appartenenza dei predetti medici. Domandiamo infine al ministro Speranza se ritenga opportuno adottare iniziative per assicurare il necessario coordinamento tra i vari livelli territoriali e le autorità competenti in relazione a simili indagini epidemiologiche. Ci chiediamo poi se l’utilizzo di una struttura sportiva per l’esecuzione di prelievi ematici possa considerarsi appropriato e conforme alla normativa vigente". Lo dichiarano i deputati della Lega Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, e Marco Maggioni.