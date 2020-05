Mes, Amendola: "Valuteremo insieme al Parlamento, no allarme Troika"

"Sono molto sorpreso dal dibattito italiano che passa da eccitazioni a rimozioni. Lo dico con il rispetto verso tutte le forze politiche, ma siamo nel mezzo di un negoziato che volge al positivo dopo l'esito del Consiglio europeo del 23 aprile. In questo contesto, dovremo valutare ciascuna opzione come fa un grande Paese in base agli interessi nazionali e ai bisogni della popolazione. Perdersi ogni giorno in discussioni ipotetiche sul Mes non aiuta nessuno". Lo afferma dalle colonne del quotidiano La Repubblica, Vincenzo Amendola, ministro per gli affari europei, alla domanda se l'8 maggio, al termine dei negoziati tra i ministri finanziari dell'Eurogruppo, il Mes non conterrà alcun rischio di Troika, programma macroeconomico o cambi di condizionalità in corsa.



Quanto agli auspici che la Commissione europea comunichi la sua interpretazione sul monitoraggio relativo ai paesi che chiederanno il Mes prima delle decisioni alle quali sarà chiamato l'Eurogruppo dell'8 maggio, il ministro risponde: "Di nuovo, sono sorpreso perché il regolamento 472 del 2013 attribuisce alla Commissione il potere di sorveglianza rafforzata su qualunque Paese in difficoltà finanziaria, anche senza Mes. Tanto rumore per nulla. Tanto stupore per una regola già esistente. Non dimentichiamo che l'accordo politico raggiunto dai capi di Stato e di governo ha chiesto di escludere ogni condizionalità. Non a caso, a leggere le dichiarazioni dalla Commissione di queste ore, mi sembra un timore troppo amplificato".



Circa l'eventualità che, qualora la sorveglianza fosse prevista, l'8 maggio l'Italia metterà il veto sull'accordo, il ministro per gli affari europei risponde: "L'Italia è parte di un compromesso positivo grazie al quale 27 paesi ora possono avvalersi di nuove misure economiche. Non lavoriamo per i veti ma per renderle operative subito, perché la recessione colpisce tutto il mercato europeo. Non è un caso che sin dall'inizio abbiamo detto, insieme ad altri paesi, che il Mes del 2012 era superato. Sono in gioco le catene di valore e la base industriale europea".