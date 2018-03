Puglia, l'ultima dei compagni: "Diffida di lui, è un leghista"

In Puglia i compagni se ne sono inventata un'altra, rifare i volantini elettorali dei competitor (anzi, di un competitor, il più in vista e gettonato, il candidato del Carroccio Rossano Sasso) con la scritta "Diffida, è un leghista". Scritta in verde e rosso su sfondo bianco, che tradisce l'origine piddina. L'idea probabilmente l'han presa da Cetto Laqualunque quando, in Qualunquemente, non sapendo cosa rispondere al proprio avversario, tappezzava il paese con manifesti con scritti "Fatti i cazzi tuoi". Il livello è quello.



Un livello al quale, il leghista in questione, che ha segnalato l'episodio scorretto su Facebook, non ha voluto scendere e si è limitato a commentare sui social: "Hanno ragione loro, quelli che stanno mettendo in giro questo volantino, che per anni hanno votato quelli che hanno inquinato la mia terra con l'Ilva e col grano radioattivo, quelli che hanno chiuso decine di ospedali. Hanno ragione quelli che non sono in grado di garantire la sicurezza dei nostri concittadini, quelli che con le loro tasse hanno fatto chiudere migliaia di imprese e stanno uccidendo la nostra agricoltura. DIFFIDATE DI ME, che da sempre mi batto contro il business dell'immigrazione e mi batto (nei fatti e non a chiacchiere) contro la buona scuola del Pd, vincendo centinaia di ricorsi in tribunale contro Renzi".



"Da sempre mi batto per mettere Prima gli Italiani in tutto, dall'assegnazione delle case popolari agli aiuti economici, al lavoro", ha aggiunto. "Cari elettori, se non volete maggiore sicurezza nelle vostre città, se non volete la pace fiscale con una flat tax al 15%, se non volete una VERA legittima difesa, asili nido gratuiti e tanti altri punti del programma di Matteo Salvini, allora seguite il consiglio di chi invita a diffidare di me, in quanto leghista. Altrimenti, se vado in Parlamento, quanto promesso lo facciamo davvero. P.S.: reagisco col sorriso, lo stesso che è stampato sul volantino, e ringrazio comunistelli e grillini che, parlando solo di me, mi stanno facendo tanta pubblicità". Rossano Sasso, coordinatore pugliese della Lega, è candidato del partito di Matteo Salvini alla Camera, all'uninominale nel collegio di Altamura.