A San Siro si accendono nuove luci

Nuove Luci a San Siro è un progetto sperimentale che si propone di recuperare e utilizzare il patrimonio di Aler Milano, a uso non abitativo, oggi sfitto e degradato, per rilanciare il quartiere, creare opportunità di lavoro per i giovani, promuovere la socialità e per prevenire le occupazioni abusive. Il bando, elaborato da Regione e Aler Milano in collaborazione col Politecnico, assegna un contributo di 200.000 euro in cofinanziamento, a fondo perduto, per l'80 per cento del costo di ristrutturazione di 10 unità immobiliari di San Siro a uso non abitativo e di proprietà Aler Milano, da destinare ad attività imprenditoriali, di commercio, formazione, welfare e cultura.





Le spese rimanenti saranno a carico degli aggiudicatari, che potranno scomputare il 20 per cento restante attraverso il canone di locazione annuale, che è già fissato inferiore al 50 per cento rispetto ai valori di mercato. “Trasformare 10 alloggi sfitti e degradati in punti di rinascita può sembrare una cosa da poco, ma non lo è. Conosciamo tutti i problemi di San Siro e per risolverli ognuno deve fare la sua parte – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia Stefano Bolognini- E’ l’inizio di una strada che va in questa direzione perchè, oltre al politecnico, abbiamo coinvolto confcommercio, la curia arcivescovile e il terzo settore. Mi piacerebbe che anche il Comune desse il suo contributo, magari azzerando l’imu per queste 10 attività”



Le domande dovranno essere presentate entro il 15 di aprile, saranno giudicate da una commissione composta da membri di Aler Milano, Regione Lombardia e Politecnico e l’esito sarà reso noto il 10 giugno. Per maggiori informazioni sul bando si riporta il link al sito di Aler Milano:

https://aler.mi.it/bando-nuove-luci-a-san-siro/