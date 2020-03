Coronavirus, settore ricettivo in ginocchio grazie alla comunicazione governativa

Prevenzione ed emergenza gestite da principianti. Il ritardo nell'adozione delle misure utili a prevenire i contagi ha favorito il propagarsi del virus in Italia, ma l'incapacità di gestire la comunicazione ha generato un nuovo virus, tutto italiano, che si è abbattuto sulla nostra economia mettendo in ginocchio settori trainanti come quello alberghiero e della ristorazione, oltre che musei, teatri e luoghi di aggregazione di massa. E non solo, perché chi vive i territori ben sa che inevitabilmente la crisi si ripercuote già anche sulle varie economie locali. In Sicilia, per esempio, ci sono ristoratori che stanno ricevendo disdette da comitive costituite da centinaia di turisti. Un danno enorme, c'è il sole, venti gradi, ma la gente ha paura e preferisce starsene a casa. E pensare che solo qualche settimana addietro, Catania è stata la meta europea preferita per le vacanze natalizie mentre adesso il settore registra perdite in alcuni casi del 40%.





Nei giorni scorsi faceva specie vedere uno degli aeroporti più trafficati d'Italia e d'Europa, quello di Catania, pressoché deserto. E' l'effetto del panico generato da una comunicazione istituzionale errata, anch'essa a sua volta generata dal panico, sì dal panico di chi non sa cosa significhi amministrare, guidare una nazione. Dal panico di chi si è trovato prima a dover prevenire e poi a dover gestire una emergenza per la prima volta in vita sua perché in passato non aveva amministrato neppure un condominio. In un paese serio, qualcuno avrebbe pagato per questi errori e prima ancora qualcuno avrebbe avvertito il dovere di assumersi delle responsabilità. In questa Italia no, solo onori ma niente oneri. E poi come fa un premier a dire non mi aspettavo questi contagi? Come si fa ad ammettere che non sei stato capace di esercitare il tuo ruolo e non sentirti al contempo a disagio nel continuare ad occupare quel ruolo?