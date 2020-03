Reggio Emilia, in otto ubriachi o drogati al volante

Quattro automobilisti sono stati sorpresi alla guida ubriachi, altri quattro sotto effetti di droga. E' il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nelle strade di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per garantire maggiore sicurezza stradale. Tra le 187 persone controllate anche un 40enne di Novellara in sella a una bicicletta rubata e denunciato per ricettazione e un 26enne pakistano clandestino denunciato per inosservanza dell'ordine di espulsione.