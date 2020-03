Senegalese muore sul lavoro, Calderoli: "Stragi senza fine"

"Esprimo il mio dolore e il mio cordoglio per questa ennesima inaccettabile tragedia sul lavoro, per l’incidente sul lavoro in Brianza in cui ha perso la vita un operaio senegalese di 44 anni di Capriate San Gervasio. Una preghiera per questo padre che ha lasciato una famiglia con quattro figli. Non possiamo accettare questa strage senza fine nel territorio italiano: l’emergenza incidenti sul lavoro deve essere una delle priorità dell’agenda politica anche in questo momento di emergenza sanitaria ed economica". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.