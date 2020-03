Coronavirus, "strizza" in Vaticano

Cambiano le misure di sicurezza in Vaticano. Fedeli a debita distanza, gli uni dagli altri, oggi, per accedere a piazza San Pietro, dove alle 12 papa Francesco celebrerà l'Angelus. Le forze di sicurezza hanno ordine di controllare i pellegrini uno alla volta garantendo una distanza di diversi metri tra chi viene controllato e le persone che sono dietro. Per inciso, il numero di fedeli si è drasticamente ridotto, in questi giorni di emergenza sanitaria.