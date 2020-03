La Grecia respinge i clandestini: "Non possiamo mantenerli"

La Grecia respinge a suon di lacrimogeni gli immigrati siriani che a frotte cercano di sfondare le frontiere per entrare nel Paese. "Non possiamo mantenerli, siamo al lumicino anche noi", fanno sapere le autorità, che li respingono verso la Turchia. Che a sua volta non li vuole ed ha annunciato che non intende più fermare i flussi, spedendoli tutti in Europa (indovinate dove?).



Migliaia di profughi siriani hanno letteralmente preso d’assalto, nei giorni scorsi, le guardie di frontiera greche nel tentativo di oltrepassare il confine terrestre tra la Turchia e la Grecia. A lasciarli liberi di muoversi, quasi a spingerli verso il confine greco, sono state le stesse autorità di Ankara. Stando a quanto riportano le agenzie sarebbero almeno quattromila i “rifugiati” che hanno obbligato gli agenti antisommossa greci a rispondere con gas lacrimogeni. Scontri si sono verificati anche sulle isole greche di Lesbo e Chios. Nonostante la pressione le autorità di Atene sono rimaste ferme nell’impedire ogni possibile ogni possibile sfondamento.



"Non permetteremo un'altra invasione. Potrebbero arrivare ancora molte persone. La primavera è alle porte e il tempo migliorerà. Ma poi molto dipende dagli umori di Erdogan, della Turchia. Erdogan ci gioca con questo. Vuole i soldi dell'Unione Europea e controlla il flusso di persone", fa sapere il governatore della regione del Nord Egeo, Kostas Moutzouris.



Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere, ha portato ad 'alto' il livello di allerta su tutte le frontiere Ue con la Turchia. Lo si legge in un comunicato nel quale si precisa che Frontex, su richiesta della Grecia, ha già disposto l'invio di altre attrezzature tecniche e uomini verso il Paese che si trova a fronteggiare nuove ondate di migranti provenienti dalla Turchia.