Coronavirus, pur di aver ragione colpevolizzano gli anziani

E pur di disprezzare tutto ciò che è nostrano, preferiscono considerare più grave un'influenza autoctona, come ne esistono da che Enea è sbarcato nel Lazio, rispetto ad un letale virus esotico che ci sta facendo vivere per la prima volta nella storia d'Occidente uno di quei set apocalittici fatti di negozi depredati, città deserte e militari conciati come marziani, finora appartenuti solo alla cinematografia fantascientifica.



L'antirazzismo è ormai l'equivalente della Santa Inquisizione: qualsiasi evidenza logica, pratica ed empirica possa risultare ostile al mantra globalista, per quanto salvifica, va annientata, censurata e soffocata. Usano i campanilismi regionalistici per mettere gli Italiani contro i propri connazionali, spargendo veleni sui dati geografici del contagio e continuando così, anche in tempi di quarantena, quella certosina opera di disgregazione del tessuto sociale indispensabile a far spazio ai “nuovi Italiani”. Già, poiché logica vuole che l'unico motivo per il quale il virus possa aver attecchito maggiormente in determinate regioni della penisola anziché in altre, è ravvisabile proprio nella maggiore presenza cinese in Lombardia o in Veneto rispetto a quella riscontrabile in Calabria o in Lucania. Ci vuole tanto a capirlo? No; lo capiscono anche loro, ma la tentazione di spargere discordia fra connazionali gli è irresistibile.



E come gli inquisitori medievali, si sentono talmente unti dal Signore, da pensare che questo loro nuovo giocherello ideologico chiamato Covid-19 li risparmierà, così come si sentono immuni da tutti i mali provenienti dalla globalizzazione che credono di poter ammaestrare a loro uso e consumo, essendone i fautori. Ma poiché Dio fortunatamente non è affatto quello che credono loro, e poiché Alessandro Manzoni era uno che c'aveva visto lungo quanto a “fatalità del destino”, c'è da sperare che facciano davvero la fine dei pacchiani “Don Rodrighi” che sono.