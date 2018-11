Dl sicurezza, Salvini: "Se governassimo da soli, saremmo più veloci"

"Se governassi da solo potrei fare tante cose più velocemente". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confitarma sottolineando però di "essere contento di governare con i Cinquestelle. E sono contento di questa manovra, che vedrà l'Italia crescere".



Mettere la fiducia sul dl Sicurezza? "Vediamo" ha risposto ai cronisti, dicendosi però "fiducioso" che il provvedimento passerà senza intoppi. "La settimana prossima arriva in Parlamento se si riesce a farlo con una discussione aperta e civile e con tempi normali, bene. Altrimenti, se questi presentano centinaia di emendamenti e vogliono tenerci lì per settimane senza arrivare da nessuna parte, allora noi ne prendiamo atto".



Salvini ha assicurato che "non ci sarà nessuna patrimoniale e nessuna tassa sui conti correnti e sui risparmi degli italiani. Quelle le lasciamo a Monti e Amato". Quanto alla Tav "io sono sempre favorevole alle infrastrutture ma stiamo valutando costi e benefici".