Dl Genova, Fraccaro: "Schiaffo Pd alla città"

"Il Governo ha presentato un provvedimento urgente per la città di Genova che contiene misure e risorse attese dai cittadini. La decisione del Pd di fare ostruzionismo è uno schiaffo alla città. Oltre due settimane di esame in Commissione e una settimana in Aula hanno garantito un dibattito ampio e approfondito, rinviare l'ok al dl significa fare mera speculazione politica. Apprezziamo l'atteggiamento responsabile delle altre opposizioni, noi siamo disposti a procedere ad oltranza". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Alla fine il Dl è passato lo stesso.