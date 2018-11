Simpson, la Fox cancella il personaggio di Apu: "Caricatura razzista"

Che la tv USA insegua il politicamente scorretto nei confronti degli americani "bianchi" e del presidente Trump è un dato di fatto. I democrat si sono infilati dappertutto e così battutacce anti tycoon le troviamo un po' in tutti i film e i telefilm più di successo, a cominciare dai super-eroi, ove le tematiche lesbo-gay la fanno da padrone. Così, in Legends of tomorrow, spin off di Arrow, con tanto di protagonista lesbica, il cattivone di turno è allegramente al telefono con "Mel", cioè Melania Trump; in Lucifer si vede il diavolo dire: "Trump? E' già all'inferno. Ah, no, non ancora"; nel film Wonder Woman i cattivoni sono un gruppo di terroristi cristiani "bianchi" che hanno minato quattro grattacieli per uccidere gli immigrati ispanici; per tacere dei naziskin che, morto Superman, minacciano una venditrice col niqab, e via dicendo.



Quest'operazione di lavaggio del cervello delle giovani menti adesso tocca anche i cartoni più dissacranti, I Simpson. Qualcuno, nelle alte sfere della Fox, aveva deciso la cancellazione del personaggio di Apu, immigrato del Bangladesh, perché la rappresentazione che ne veniva fatta era "razzista". Polemiche e qualche giorno dopo il rapido dietro-front, dopo che i telespettatori avevano sonoramente protestato.



E così, a pochi giorni dalla dichiarazione shock del produttore Adi Shankar, in cui aveva dichiarato che la Fox sarebbe stata in procinto di cancellare il personaggio di Apu da I Simpson, è arrivata la smentita ufficiale di uno degli showrunner della serie creata da Matt Groenig. Tramite il suo account Twitter, Al Jean, produttore esecutivo della serie, ha annunciato: "Adi Shankar non è un produttore de I Simpson. Gli auguro il meglio, ma non può parlare a nome dello show". Discorso chiuso.