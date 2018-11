Rivolta al carcere minorile Beccaria, pugni e morsi agli agenti

Pugni e morsi agli agenti. Succede al carcere minorile Beccaria di Milano dove, martedì scorso, c'è stata l'ennesima "serata di follia". Ennesima, perché il carcere per minorenni è stato teatro più volte negli ultimi mesi di aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e di momenti di tensione. La rabbia dei giovani detenuti è esplosa nuovamente, quando i ragazzi hanno inscenato una protesta, violenta, per la mancanza di acqua calda.





"Ancora gravi disordini in una serata di follia - racconta Pasquale Baiano, coordinatore nazionale del sindacato Sinappe - nel carcere minorile Beccaria di Milano dove detenuti in protesta per cibo e acqua fredda hanno anche preso a morsi un agente".





“Ennesima rivolta nel carcere Beccaria", ha commentato il parlamentare del Carroccio Alessandro Morelli, milanese. “Disordini e serata di follia, un agente ferito a morsi da detenuti in protesta. Esprimo la mia vicinanza agli agenti della Polizia Penitenziaria che si vedono quotidianamente minacciati in queste carceri sovraffollate, sempre più da stranieri e violenti. Questi balordi vadano a scontare la propria pena nelle patrie galere, la pazienza è terminata!".