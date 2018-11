Il "piano Salvini"? Fuori dalle balle i clandestini

Dodici milioni di euro per rimpatriare i clandestini. Il Viminale ha messo la somma sul tavolo, mantenendo così una delle più importanti promesse elettorali. Metà dei costi verranno coperti dall'Unione europea. Con questo piano, che andrà ad affiancare il decreto Sicurezza, Matteo Salvini conta di rimpatriare subito i primi 2.700 immigrati irregolari. "Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine è quasi impossibile", aveva detto, "ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso".



Nelle scorse settimane Salvini aveva confidato ai suoi che "essere riuscito a ridurre di molto sbarchi e arrivi, nonostante minacce e denunce", adesso vuole lavorare alle espulsioni. L'obiettivo è di aumentarne esponenzialmente il numero. A fine settembre aveva già triplicato i centri per i rimpatri per far partire la stretta sugli irregolari.



I 12 milioni di euro stanziati serviranno a far tornare a casa soprattutto di immigrati provenienti da Bangladesh, Pakistan, Nigeria e Costa d'Avorio, Paesi con i quali l’Italia non ha accordi diretti di riammissione. Si tratta dunque di un'operazione non semplice, delicata, per quale è necessario cercare soluzioni alternative al richiamo al rispetto di accordi bilaterali.