Maltempo, Salvini: "Vigili fuoco impegnati in 700 località"

"I vigili del fuoco in questo momento stanno intervenendo in 700 località italiane per l'allerta maltempo". A fornire la cifra è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook.



Ed è stata abbassata da arancione a gialla e terminerà già alle 12 (anziché alle 16) l'allerta maltempo in Liguria. Il declassamanto è stato reso possibile dal miglioramento delle condizioni meteo che vede qualche pioggia residua soltanto sul Levante.