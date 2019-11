Siria, il ministro della Difesa turco: "Tutto può ancora succedere"

Il ministro della difesa turco ed ex capo dell'esercito, Hulusi Akar, ha visitato il centro di comando delle truppe turche al confine con la Siria e ha avvertiro che "tutto può ancora succedere". "Qui non è finito nulla, in ogni momento può accadere qualsiasi cosa. Per questo motivo non possiamo in alcun modo abbassare la guardia", ha dichiarato Akar alla presenza del capo delle forze armate Guler e del capo dell'esercito Dundar. Akar ha poi attaccato chi accusa la Turchia di non aver combattuto l'Isis, definendo le accuse di questi ultimi dettate da "cecità e ignoranza".



"Siamo l'unico esercito che ha combattuto corpo a corpo con l'Isis. Durante l'operazione 'Scudo dell'Eufrate' (agosto 2016-febbraio 2017 ndr) abbiamo neutralizzato più di 3.000 terroristi nel nord Siria e 700 in nord Iraq. Abbiamo dato sostegno logistico, aperto le basi e non solo alla coalizione internazionale contro il terrorismo. Come si fa a non vedere tutto questo? O è per cecità o per ignoranza".





Akar ha poi smentito nuovamente l'uso di armi chimiche. "L'uso di armi chimiche è fuori discussione. Non fa parte della formazione, della dottrina e dei concetti dell'esercito turco. Non abbiamo né armi, né munizioni chimiche in inventario. Siamo dinanzi a un tentativo da parte degli stessi terroristi di mistificare la realtà per infangarci", ha aggiunto Akar.