Manovra, Grimoldi: "È una stangata"

"Alla faccia della manovra redistributiva di cui qualche giorno fa blaterava il premier Conte per cercare di illudere i cittadini umbri. Questa è una manovra lacrime e sangue, una stangata per i cittadini, per i redditi medi. Aumentano le imposte sulle auto aziendali che per molti dipendenti rappresentano il mezzo di locomozione, specie al Nord, aumentano le tasse sulle compravendite di immobili triplicando i balzelli, aumentano le accise sul gasolio, aumentano i pedaggi autostradali, c’è una stretta per le partite IVA e sulla flat tax ai dipendenti, mentre vengono eliminate molte detrazioni fiscali". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.

"Per il Governo è una manovra equa? Certo perché bastona lavoratori dipendenti e autonomi ma anche i pensionati, insomma bastona tutti", conclude Grimoldi.