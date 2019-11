Manovra, ridiscussa la tassa sulle auto aziendali

Alla fine la manovra è in dirittura d'arrivo e non è difficile prevedere che sarà lacrime e sangue, come ogni qual volta governa la Sinistra, e questo in barba alle rassicurazioni mediatiche di Zingaretti e Di Maio. Fa difatti già discutere la rivalutazione al 100% delle pensioni fino a 4 volte (fino a 2.029 euro al mese) come pure sollevano proteste i paletti al regime forfettario per le partite Iva, per tacere dei soldi regalati a Radio Radicale. Per le pensioni tra le tre e le quattro volte il minimo la rivalutazione passa dal 97% al 100%.



La mini rivalutazione del reddito da pensione "è un'elemosina" per il leader dei pensionati Cgil, Ivan Pedretti che valuta in poco più di tre euro l'anno (25 centesimi al mese) il passaggio della rivalutazione per questi assegni dal 97% al 100% a fronte di un'inflazione allo 0,3%. E fa litigare la decisione del Governo di ridurre la discussa tassa sulle auto aziendali: resterà al 30% per ibride ed elettriche, si fermerà al 60% per le altre e sarà del 100% solo per le superinquinanti; esclusi del tutto i veicoli usati a fini commerciali.



E intanto, incalzato dalla Lega, Conte difende la manovra e insiste che "sarà redistributiva e mente chi dice che aumenta le tasse". Torna a salire intanto la disoccupazione a settembre: al 9,9%, dal 9,6% di agosto. E per Trump l'Italia "starebbe molto meglio" fuori dall'Ue.