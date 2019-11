L'Isis conferma: al-Baghdadi è crepato

L'Isis conferma la morte di Baghdadi e annuncia di avere eletto un nuovo leader, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Non solo, il Califfato definisce Trump "un vecchio pazzo" e minaccia: non ci fermeremo. Gli Stati Uniti hanno imposto intanto nuove sanzioni all'Iran, colpendone in particolare il settore edilizio e il commercio di alcuni materiali utilizzati nell'ambito del programma nucleare di Teheran.