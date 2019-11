Burqa, il Tribunale dà ragione alla Lega

"Il Governo recepisca la pronuncia odierna della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza del 20 aprile 2017 del Tribunale di Milano, che riteneva "giustificato e ragionevole" il divieto d'ingresso alle donne con il volto coperto dal velo in luoghi pubblici, previsto dalla delibera della Giunta della Regione Lombardia del 2015". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega.



Che aggiunge: "Adesso si estenda questa normativa a livello nazionale, in modo che ovunque, nei luoghi pubblici, dalla stazioni agli ospedali passando per le scuole, sia vietato l’ingresso, per ovvie ragioni di sicurezza, a chi non mostra il volto e non può essere riconosciuto".