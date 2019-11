Filippine: camion cade in un crepaccio, 19 morti

19 agricoltori hanno perso la vita nel nord delle Filippine, quando l'autocarro su cui viaggiavano assieme a un carico di riso è scivolato in un profondo crepaccio. Lo ha annunciato oggi la polizia filippina. Le vittime si stavano recando nella cittadina di Connor per depositare il carico e ricevere i relativi sussidi governativi, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo. Incidenti analoghi non sono infrequenti a causa del pessimo stato della rete stradale periferica filippina.