Se il tecnico non va dal popolo, il popolo va del tecnico

"I tecnici devono essere al servizio del popolo ovviamente nei limiti della Costituzione ma se i tecnici non vogliono fare il loro dovere vorrà dire che cambieremo la legge Bassanini perché ci dobbiamo riprendere il potere democratico da quello dei tecnici. Tecnocrati che vanno contro l'indirizzo politico non del governo ma dei cittadini".



Il Ministro dello Sviluppo Economico e Lavoro Luigi Di Maio non ci sta a doversi continuamente guardare le spalle dagli avvoltoi d’ufficio, pericolosi infiltrati nella farraginosa macchina dello Stato, oliati e collaudati per rispondere ad interessi terzi, rispetto al Governo, o meglio rispetto al nuovo indirizzo politico che il Governo vuole dare nel senso d'espansione economica e contrazione burocratica.



Per troppi anni si è avuta la sensazione che un vero e proprio esercito di indefessi, s’alzasse ogni mattina per ostacolare a suon di carte bollate qualsiasi iter burocratico, dall’avvio di una nuova attività, alla cessione di beni, alle pratiche fiscali. Bizantinismi che significano decine di uffici, sportelli, spoliazione delle responsabilità per i dirigenti, e annidamento della corruzione. Nel via vai ministeriale la solfa non cambia, tant’è che i titolari dei vari Dicasteri sono ben lungi dal fidarsi dell’apparato. Specialmente all’Economia, dove sono volati stracci pubblici e privati.



La legge 15 marzo del 1997 n. 59, con successive modifiche, che prende il nome di Legge Bassanini, ha ispirato il decentramento dei poteri e la massima attuazione del federalismo decisionale, senza intaccare la Costituzione. Ma dietro questo proposito invece si è celata una distinzione netta dei poteri, con l’impossibilità, spesso, di imprimere un nuovo indirizzo politico a causa del veto dei dirigenti.



Infatti con la nomina e la revocabilità in capo alla Politica degli incarichi dirigenziali, si è avuta una forte radicalizzazione nelle posizioni di comando di pedine essenziali, che poi, quando salta il cappello politico di provenienza, s’organizzano per far abortire il “nuovo che avanza”. Un perverso cortocircuito dei poteri dello Stato, in cui comunque le revoche, specie anzitempo rispetto alle scadenze dei mandati, sono soggette ai Tribunali Ordinari del Lavoro, che a loro volta per culto giuridico non valutano performance o qualità, ma soltanto il rispetto dei CCNL, degli orari, degli inquadramenti.



L’ideologizzazione degli atti è in controluce e non ha avuto peso nelle diaspore che si sono create, annacquando spesso i propositi di chi invece è stato eletto in nome e per conto dei cittadini per risolvere talune situazioni. È giusto ristabilire, anche legalmente, un rinnovato patto di fiducia e di simbiosi tra organi tecnici e politici.