Renzi: "Tutti sostengano nuovo segretario"

"Zingaretti non adatto alla segreteria del Pd? Non ho mai usato queste parole, le mie parole sono quelle che avete sentito in tv. Quello che mi sembra logico oggi è dire che chiunque sarà il segretario del Pd dovrà avere il consenso e il supporto di tutti gli altri‎ finito il Congresso". Lo ha detto Matteo Renzi parlando con i giornalisti nel corso della manifestazione del Pd a Roma.



"Evitare cioè - ha aggiunto - il fuoco amico già visto molte volte, e questo è un messaggio che può vedere tutti d'accordo. Sinceramente mettersi a litigare quando gli altri fanno ciò che fanno mi sembra incomprensibile".