Salvini: "Per aiutare Genova chissenefrega del deficit"

"Tutti aspettano tutto, poi però qualcuno non si lamenti di una manovra economica che spende dei soldi vedendoci a dire che aumenta il deficit. Chissenefrega se per aiutare i genovesi devo aumentare il deficit dello 'zero virgola'. Qui ci sono dei genovesi che devono avere una casa, tornare a lavorare, tornare a scuola, ci sono dei bambini traumatizzati che vanno ancora dallo psicologo dopo i fatti di agosto. I soldi ci sono e si tireranno fuori". Lo ha affermato il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo aver incontrato a Genova alcune famiglie di sfollati a seguito del crollo di Ponte Morandi.





"Gli sfollati", ha spiegato il vice premier, "hanno chiesto tempi certi, concretezza e la possibilità di tornare ad avere una casa, ad andare a scuola e a riprendere una vita normale. Il decreto può essere migliorato e precisato".



"I soldi ci sono e credo che delle precisazioni sui tempi e i modi siano doverose. Ci riaggiorneremo tra 15-20 giorni", ha concluso Salvini, "per vedere cosa è stato fatto e cosa si dovrà ancora fare".