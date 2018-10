Le allegre giornate di Macron ai Caraibi: dito medio e petto al vento

E' polemica in Francia per la foto, diventata virale, del presidente francese Emmanuel Macron assieme a due prestanti giovani, uno dei quali a torso nudo e tutt'intento a mostrare il dito medio alla telecamera. L'immagine è stata ripresa durante il viaggio del presidente sull'Isola di Saint Martin nei Caraibi, colpita dall'uragano Irma l'anno scorso.





Il bello, se così si può dire, è che Maccheròn aveva cazziato, l'estate scorsa, un adolescente per un appello irrispettoso durante una cerimonia ufficiale. "Devi comportarti in modo appropriato. Non rivolgerti a me come Manu, ma signor presidente", aveva detto in modo isterico al giovane. Due pesi e due misure. Sembra che l'inappropriatezza per il presidente pro-immigrati non faccia regola. E c'è chi ritwitta vecchie foto, ancor meno edificanti...