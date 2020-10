Novemila casi in Russia di coronavirus. In un giorno

Quasi 9.000 casi di coronavirus sono stati registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Un nuovo dato allarmante a cui si aggiungono anche 169 morti tra i pazienti affetti da Covid-19 nel Paese. In Russia nelle ultime 24 ore sono stati individuati 8.945 contagi, in salita rispetto agli 8.481 di ieri. Il totale delle infezioni in Russia dall'inizio della pandemia è pari a 1.185.231 casi. L'area che ha registrato più contagi è quella di Mosca, dove nelle ultime 24 ore i test positivi sono stati 2.424. I decessi nel Paese sono pari a 169 per un bilancio totale di 20.891 morti.