Lavoro, timida ripresa ad agosto: +83mila occupati

Il tasso di disoccupazione ad agosto scende al 9,7% (-0,1 punti rispetto a luglio). Lo comunica l'Istat, indicando che la diminuzione delle persone in cerca di lavoro su luglio è pari a 23 mila unità (-0,9%) e che riguarda le donne e gli ultra 25enni. In calo anche il tasso di inattività, che scende al 35,5% (-0,1 punti sempre rispetto a luglio). Continua a salire il tasso di disoccupazione giovanile: ad agosto per la fascia di età 15-24 anni sale infatti al 32,1% (+0,3 punti rispetto a luglio). Lo comunica l'Istat diffondendo i dati provvisori.



Ad agosto 2020 "prosegue la crescita degli occupati già osservata a luglio, soprattutto tra gli uomini e i lavoratori autonomi". In particolare, l'occupazione su base mensile segna +0,4% pari a +83 mila unità. Ma su base annua il calo risulta dell'1,8%, pari a -425 mila unità. Lo comunica l'Istat. Nei dodici mesi, il calo non riguarda i lavoratori permanenti, che crescono dello 0,9% (+135 mila), ma soltanto i dipendenti a termine (-14,0% pari a -425 mila) e gli indipendenti (-2,5% pari a -135 mila).