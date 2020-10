Alitalia lascia Malpensa. "Grazie", Governo dormiente!

"Da stasera (ieri, NdR) Alitalia lascia Milano, da stasera Alitalia non volerà più sullo scalo di Malpensa e non sposterà i voli su Linate. Semplicemente sono cancellati, per la prima volta dal 1948. La compagnia di bandiera italiana, gestita dal Governo, lascia l’area più produttiva del Paese, quella con il maggiore Pil. Non bisogna essere maghi della finanza nel comprendere quanto sia Tafazziana questa decisione".



"Eppure ancora una volta registriamo un incredibile silenzio da parte del Governo che gestisce la compagnia di bandiera e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che tramite la Sea gestisce gli scali milanesi e pertanto dovrebbe essere il primo a infuriarsi con il Governo e invece clamorosamente tace. Forse Sala tace perché ha già pronta la nomina a prossimo manager di Alitalia? Intanto questo è l’ennesimo schiaffo alla Lombardia e al Nord di un Governo che non ha alcuna visione economica". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.