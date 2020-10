Taglio dei parlamentari, a quando il "tanti a casa"?

Le promesse a Cinquestelle continuano (ma verranno mantenute?). Dopo il taglio dei parlamentari, Fico chiede anche di abbassare le tasse. Magari, ma difficile da credere se il Governo continuerà a regalare a destra e a manca redditi di cittadinanza (ora scaduti e in pochi han trovato lavoro, come richiesto. Far ripartire il lavoro, invece?). Piuttosto, quando entrerà in funzione il tanto declamato taglio? Perchè non vorremmo che dietro le promesse si celasse la solita fregatura del "alla prossima legislatura".



Quanto al fatto che il taglio penalizzi gli elementi più promettenti della politica, a vantaggio dei soliti "baroni", ci vien da dubitare. Sembra piuttosto che negli ultimi anni ci sia stata un'imbarcata di novizi senz'arte né parte che meglio sarebbe stato lasciare a casa. Forse anche in politica dovrebbe valere il principio del privato, vale a dire preparazione unita a utili prodotti per il Paese. In mancanza dei quali, tutti a casa. Altrimenti in troppi stanno a mangiar pane a sbafo a tradimento. Perché il loro stipendio, che siano novizi o baroni, è sempre lo stesso. Bello alto.