Migrante morde carabiniere a un dito, denunciato

Tenta di staccare un dito a morsi a un carabiniere di Isernia: un nigeriano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti all'interno di un centro di accoglienza della provincia, dove il 24enne e' ospite e i militari dell'Arma erano intervenuti per riportare la calma. Il clima, all'interno della struttura, era teso perche' il ragazzo nigeriano era in stato di agitazione e aveva aggredito anche i dipendenti del Cat. L'arrivo dei carabinieri lo ha reso ancora piu' nervoso, tanto che si e' scagliato anche contro di loro afferrando, con la bocca, la mano di uno dei due e procurandogli delle ferite a un dito. Da qui la richiesta dell'intervento del 118 per le cure del caso.